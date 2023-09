Geflüchtete in einem Aufnahmelager auf der griechischen Insel Lesbos (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)

Nahe der Insel Lesbos seien mehr als 100 Menschen aus kleinen Booten geholt worden, gut 50 weitere hätten sich auf zwei Booten vor Samos befunden, teilte die Küstenwache mit. Alle seien auf dem Weg von der Türkei zu nahe gelegenen Inseln in der Ägäis gewesen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge in den vergangenen Tagen mehrere hundert Migranten in Sicherheit gebracht.

