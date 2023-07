Nach Auseinandersetzungen mit Bewohnern der Hafenstadt Sfax in Tunesien sind hunderte afrikanische Migranten in die Wüste vertrieben worden. (AFP / HOUSSEM ZOUARI)

Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen wurden hunderte Geflüchtete in Wüstengebiete an die Grenzen zu Libyen und Algerien gebracht. Aus diesen zwei Ländern waren viele der Menschen eingereist. In Tunesien war es zuletzt zu einem Anstieg rassistisch motivierter Angriffe gekommen, nachdem Präsident Saied ein härteres Vorgehen gegen schwarze Migranten gefordert hatte.

Von Sfax aus versuchen viele Geflüchtete die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa. Tausende strömten in den vergangenen Monaten in die Stadt an der Küste.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.