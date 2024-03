Fahndungsplakat des LKA Niedersachsen. (LKA Niedersachsen)

Laut LKA Niedersachsen gingen rund 760 neue Hinweise ein. Staub und Garweg werden - wie auch die vor wenigen Wochen festgenommene Daniela Klette - der 3. Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion zugerechnet.

Ermittler: Garweg und Staub waren in Klettes Wohnung

Das LKA erklärte nun, dass Garweg und Klette in Berlin "in sehr engem Kontakt" gestanden haben dürften. Garweg hielt sich demnach seit vielen Jahren an verschiedenen Orten in Berlin auf. Er habe zwei Hunde besessen und seine Identität mit mehreren falschen Namen verschleiert. Auch in der Wohnung Klettes habe sich Garweg aufgehalten. Dort seien zudem Spuren des zweiten Gesuchten, Staub, gefunden worden.

Garweg und Staub sollen gemeinsam mit Klette bewaffnete Raubüberfälle auf Geldtransporter und Supermärkte begangen haben. Durch die Überfälle soll das mehr als 30 Jahren flüchtige Trio sein Leben im Untergrund finanziert haben.

Klette war für Jahrzehnte untergetaucht und Ende Februar in Berlin festgenommen worden. Die sogenannte dritte Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) hatte bis 1991 zahlreiche Anschläge verübt und Menschen getötet. Die 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft im Frauengefängnis in Vechta. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden auch wegen mehrerer Raubüberfälle gesucht.

