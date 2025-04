Mehr als 400 Polizeibeamte wirkten bei einer Razzia in Berlin mit (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Mehr als 400 Polizeibeamte, Beschäftigte von Ordnungsämtern sowie Vertreter der Staatsanwaltschaft durchsuchten an 80 Orten Kioske, Imbisse und Cafés. Die Ermittler vermuteten, dass in ihnen illegal Spielautomaten aufgestellt wurden. Diese sollen beschlagnahmt und abtransportiert werden. Nach Angaben von Berlins Justizsenatorin Badenberg verursacht organisierte Kriminalität, zu der auch das illegale Glücksspiel gehört, einen Milliardenschaden. Demnach hat sich dieser bundesweit seit 2014 verfünffacht und liegt geschätzt bei knapp drei Milliarden Euro. Allein in Berlin habe er 2023 etwa 57 Millionen Euro betragen, erklärte die CDU-Politikerin.

