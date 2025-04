Imamoglu-Festnahme

Demonstration "Berliner Plattform für Demokratie in der Türkei" (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Nach Angaben der Polizei nahmen an der Kundgebung vor dem Roten Rathaus rund 700 Menschen teil. Die Generalsekretärin von Imamoglus Partei CHP, Dogan, sagte, die Demonstranten hätten sich "für Gerechtigkeit und für Demokratie" versammelt. Der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu war am 19. März festgenommen worden. Kurz darauf ordnete ein Gericht Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen an. Der CHP-Politiker gilt als größter innenpolitischer Rivale von Präsident Erdogan. Seine Festnahme hat in der Türkei massive Proteste ausgelöst.

