Reservisten-Protest gegen die Justizreform in Israel (Archivbild). (Ilia Yefimovich/dpa)

Darunter seien Piloten, heißt es in den übereinstimmenden Berichten. Auch tausende Reservisten anderer Teile der Streitkräfte haben bereits mit einer Dienstverweigerung gedroht, sollte die Reform in Kraft treten. Die Armee sieht ihre Einsatzbereitschaft laut den Berichten dennoch als gesichert an. Die teils rechtsextreme Regierung von Premier Netanjahu betrachtet solche Dienstverweigerungen als gesetzeswidrig.

In Israel begann am Abend ein mehrtägiger Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Teilnehmer wollen nach eigenen Angaben am Samstagabend in der Hauptstadt ankommen und Zelte an der Knesset aufstellen. Am Sonntag will das Parlament in zweiter und dritter Lesung über einen wichtigen Teil der Reform abstimmen. Diese soll die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einschränken. Gegen die Reform gibt es schon seit Jahresbeginn Massenproteste.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.