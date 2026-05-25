Demonstranten sitzen auf dem Boden, im Hintergrund stehen Polizisten (Ozan KOSE / AFP)

Die als liberal geltende private Bilgi-Hochschule war am Freitag geschlossen worden, einen Monat vor den geplanten Examen. Dutzende Studierende hatten die Universität seither besetzt gehalten. Am Sonntag wurden sie von der Polizei teils mit Gewalt aus dem Gebäude gebracht, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Die Schließung der Uni war mit einem angeblich "unzureichenden" Bildungsniveau der Einrichtung begründet worden. Die 1996 gegründete Universität zählte mehr als 20.000 türkische und ausländische Studierende und nahm am Erasmus-Austauschprogramm der EU teil.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.