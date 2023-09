Diese Aufnahme stammt aus einem Video und soll ein durch das Erdbeben beschädigtes Gebäude in Marrakesch zeigen. (AFP / HANDOUT)

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum lag etwa 70 Kilometer entfernt von Marrakesch in einer Tiefe von gut 18 Kilometern. Laut US-Erdbebenwarte kam es zu starken Erschütterungen. Menschen rannten in Panik aus ihren Häusern und blieben aus Angst vor Nachbeben im Freien. Der Strom und das Telefonnetz fielen vorübergehend aus.

Örtliche Medien berichteten, dass eine Familie unter den Trümmern ihres Hauses in der Stadt Al-Haouz, dem Epizentrum des Bebens, begraben war. Die Krankenhäuser in Marrakesch meldeten einen "massiven Zustrom" von Verletzten. Das Beben war auch in den Küstenstädten Rabat, Casablanca und Essaouira sowie im Nachbarland Algerien zu spüren.

Bundeskanzler Scholz sprach den Betroffenen der Naturkatastrophe sein Mitgefühl aus.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.