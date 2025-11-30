Hochwasser und Erdrutsche

Schwere Überschwemmungen in Südthailand. (Arnun Chonmahatrakool / AP / dpa / Arnun Chonmahatrakool)

Bisher wurden in Indonesien, Sri Lanka und Thailand fast 600 Tote bestätigt. Auf der indonesischen Insel Sumatra seien nach den schweren Monsunregenfällen mehr als 300 Leichen geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Die Einsatzkräfte rechnen mit weiteren Opfern. Auf Sri Lanka stieg die Zahl der Toten nach dem Zyklon "Ditwah" auf 132. Fast 200 Menschen werden noch vermisst. Im Süden Thailands erhöhte sich die Zahl der Hochwassertoten auf 162. Etwa 4 Millionen Menschen sind von der Katastrophe betroffen. Ministerpräsident Charnvirakul versprach finanzielle Unterstützung. Zugleich räumte er ein, seine Regierung sei nicht in der Lage gewesen, die Menschen zu schützen.

