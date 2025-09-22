Nach Absetzung von Kimmel-Show

Nach Äußerungen über den getöteten Charlie Kirk verliert Jimmy Kimmel seine Show (picture alliance / RE / Westcom / STAR MAX / IPx)

Das Land durchlebe einen dunklen Augenblick für die Meinungsfreiheit, heißt es in dem Schreiben der Bürgerrechtsunion ACLU, das mehr als 430 Prominente aus Film, Fernsehen und Theater unterzeichnet haben. Weiter schreiben sie: "Unabhängig von der politischen Zugehörigkeit oder ob wir uns politisch engagieren oder nicht, lieben wir alle unser Land. Wir teilen auch die Überzeugung, dass unsere Stimmen niemals von den Machthabern zum Schweigen gebracht werden sollten - denn wenn es einem von uns passiert, passiert es uns allen." Man ermutige alle Amerikaner, sich dem Kampf für die Verteidigung und den Erhalt der von der Verfassung geschützten Rechte anzuschließen. Den Brief haben unter anderem Robert De Niro, Tom Hanks und Meryl Streep unterzeichnet.

Der Sender ABC hatte Kimmels Talkshow in der vergangenen Woche abgesetzt, nachdem der von US-Präsident Trump ausgewählte Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde, Carr, dem Sender gedroht hatte. Hintergrund sind Äußerungen Kimmels zu dem Attentat auf den extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel, der als Trump-Kritiker bekannt ist, hatte suggeriert, der Attentäter könne auch aus Trumps Anhängerschaft stammen.

