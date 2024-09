Nahostkonflikt - Hunderte Verletzte nach Explosion im Libanon (Hussein Malla / AP / dpa / Hussein Malla)

Die Explosionen der Geräte seien aus unterschiedlichen Landesteilen gemeldet worden, teilte Gesundheitsminister Abiad in Beirut mit. Der genaue Hergang der Explosionen ist offiziell noch unklar. Iranischen Medienberichten zufolge wurde auch der iranische Botschafter im Libanon verletzt.

In Videos von Überwachungskameras war zu sehen, wie es etwa in Supermärkten zu kleineren Explosionen kam. Teils lagen Menschen danach am Boden. Die Explosionen ereigneten sich örtlichen Medien zufolge in den südlichen Vororten Beiruts, wo die Hisbollah besonders stark ist, sowie im Süden des Landes. Ob es Tote gab, war zunächst nicht klar. Das libanesische Gesundheitsministerium rief alle Krankenhäuser zu höchster Alarmbereitschaft auf.

Hisbollah vermutet Israel hinter Explosionen

Aus dem Hisbollah-Umfeld hieß es, die Vorfälle seien die Folge eines Eindringens Israels in das Kommunikationssystem der Miliz. Ein Vertreter, der anonym bleiben wollte, sprach vom "größten Sicherheitsdebakel" in ihrem seit fast einem Jahr währenden Krieg mit Israel. Die israelische Armee kommentierte die Vorfälle im Libanon zunächst nicht.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr kommt es im Grenzgebiet fast täglich zu Konfrontationen zwischen der libanesischen Hisbollah und dem israelischen Militär. Auf beiden Seiten gab es infolge des Beschusses Tote.

