Nach Anschlag

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll nach dem Anschlag im vergangenen Jahr zusätzlich geschützt werden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, werden in der kommenden Woche unter anderem über 200 Betonsteine und mobile Stahlbarrieren verbaut. Das neue Schutzkonzept basiere auf Vorschlägen, die als Konsequenz aus dem Anschlag im vergangenen Jahr entwickelt worden seien. Die zusätzlichen Barrieren sollen die Zufahrt mit Ausnahme für Rettungsfahrzeuge blockieren.

Am 20. Dezember 2024 war ein Mann mit dem Auto gezielt durch einen offenen Rettungsweg auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Sechs Menschen wurden getötet und hunderte verletzt. Behörden und Veranstaltern wurden anschließend Versäumnisse attestiert. Der Prozess gegen den Attentäter soll am Montag beginnen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.