Deutsche Streitkräfte

Hunderttausende Besucher werden erwartet. Sie können sich in Kasernen, Forschungseinrichtungen und auf Militärgeländen umschauen. Allein der Fliegerhorst in Laage rechnet mit rund 80.000 und das Panzerzentrum Munster mit 50.000 Besuchern. Insgesamt werden zehn Standorte zwischen Eckernförde im Norden und München im Süden geöffnet sein. Bundesverteidigungsminister Pistorius wird am Vormittag zunächst auf dem Campus der Universität der Bundeswehr im oberbayerischen Neubiberg, und später dann im sachsen-anhaltischen Weißenfels erwartet. Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.