Demonstration "Ni Una Menos" in Buenos Aires (Natacha Pisarenko/AP/dpa)

Dazu aufgerufen hatte eine feministische Organisation. Sie wirft dem argentinischen Präsidenten Milei vor, die Schutzprogramme für Frauen und Trans-Personen zu streichen und dadurch das Leben der betroffenen Menschen zu gefährden. Milei will auch den Straftatbestand des Femizids abschaffen.

In Argentinien gilt seit 2012 ein Gesetz, das Femizide, also geschlechtsspezifische Morde an Frauen, Mädchen und Trans-Frauen besonders hart bestraft. 2025 wurden 200 solcher Fälle registriert und damit weniger als in den Jahren zuvor.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.