In Hamburg kamen erneut Zehntausende zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Der Verein Campact erklärte, dass insgesamt mehr als 820.000 Menschen in 319 Orten an den Protesten teilgenommen hätten. Heute gingen allein in Hamburg nach Angaben der Polizei rund 60.000 Menschen auf die Straße. Die Veranstalter sprachen von 100.000 Teilnehmern. Mehr als 40 Organisationen hatten zur Demonstration aufgerufen, darunter Umweltschützer, der Mieterverein, der DGB und das Hamburger Bündnis gegen Rechts. Weitere große Kundgebungen gab es heute unter anderem in Trier, Bremerhaven, Zwickau und Kassel. Gestern hatten in Düsseldorf mehr als 100.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.