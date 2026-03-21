Seoul
Hunderttausende Fans feiern Rückkehr von K-Pop-Band BTS

Die K-Pop-Band BTS aus Südkorea ist nach einer mehr als dreijährigen Pause erstmals wieder aufgetreten. Mehr als 200.000 Zuschauer verfolgten das kostenlose Konzert in der Innenstadt der Hauptstadt Seoul. Für den Auftritt wurden der U-Bahn- und Busverkehr unterbrochen sowie Museen vorübergehend geschlossen.

    Die Mitglieder von BTS stehen in dunkler Kleidung auf einer Bühne. Sie recken ihre Arme in die Höhe. Rund um die Bühne stehen feiernde Zuschauer.
    Der Auftritt von BTS in der Innenstadt von Seoul (AFP / KIM HONG-JI)
    Der Streaminganbieter Netflix übertrug die Veranstaltung nach eigenen Angaben in 190 Länder. Es ist der erste gemeinsame Auftritt von BTS seit Oktober 2022. Die Pause war nötig, da die Bandmitglieder in Südkorea ihren Militär- und Zivildienst ableisten mussten. Dieser Dienst dauert mindestens 18 Monate und ist für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend.

    Koreanische Wirtschaft profitiert mit

    Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums profitiert die Wirtschaft des Landes von der Band: Allein das erste Konzert nach der Pause sorge für Mehreinnahmen von umgerechnet rund 500 Millionen Euro. Auch die folgende Welttournee soll hohe Millionensummen einbringen. Geplant sind rund 80 Konzerte in mehr als 30 Städten. Im Juli wird es auch Auftritte in München geben.

    Neues Album fast vier Millionen Mal verkauft

    Gestern hatte die Band ihr neues Album "Arirang" veröffentlicht. Es wurde nach Angaben der Plattenfirma Big Hit Music bereits am ersten Tag fast vier Millionen Mal verkauft. BTS gilt als das bedeutendste kulturelle Phänomen Südkoreas.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.