Der Auftritt von BTS in der Innenstadt von Seoul (AFP / KIM HONG-JI)

Der Streaminganbieter Netflix übertrug die Veranstaltung nach eigenen Angaben in 190 Länder. Es ist der erste gemeinsame Auftritt von BTS seit Oktober 2022. Die Pause war nötig, da die Bandmitglieder in Südkorea ihren Militär- und Zivildienst ableisten mussten. Dieser Dienst dauert mindestens 18 Monate und ist für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend.

Koreanische Wirtschaft profitiert mit

Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums profitiert die Wirtschaft des Landes von der Band: Allein das erste Konzert nach der Pause sorge für Mehreinnahmen von umgerechnet rund 500 Millionen Euro. Auch die folgende Welttournee soll hohe Millionensummen einbringen. Geplant sind rund 80 Konzerte in mehr als 30 Städten. Im Juli wird es auch Auftritte in München geben.

Neues Album fast vier Millionen Mal verkauft

Gestern hatte die Band ihr neues Album "Arirang" veröffentlicht. Es wurde nach Angaben der Plattenfirma Big Hit Music bereits am ersten Tag fast vier Millionen Mal verkauft. BTS gilt als das bedeutendste kulturelle Phänomen Südkoreas

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.