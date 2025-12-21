Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha

Der Grenzkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand im sogenannten Smaragd-Dreieck schwelt seit Jahren (Archivfoto). (AFP / STR)

Derzeit seien mehr als eine halbe Millionen Kambodschaner auf der Flucht, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in Phnom Penh. Wie in Bangkok mitgeteilt wurde, sind es auf thailändischer Seite rund 400.000 Menschen. Bei den im Dezember erneut ausgebrochenen Kämpfen zwischen den beiden südostasiatischen Nachbarländern wurden laut Behörden mindestens 22 Menschen in Thailand und 19 in Kambodscha getötet.

Der Streit zwischen Thailand und Kambodscha schwelt seit Jahrzehnten. Im Mittelpunkt des Konflikts steht die Grenzziehung im sogenannten Smaragd-Dreieck, wo die thailändische Provinz Surin, die kambodschanische Provinz Oddar Meanchey sowie Laos aufeinander treffen.

