Rund 500.000 Migranten leben bis jetzt in Spanien. (AFP/ANGELA RIOS )

Die Minderheitsregierung von Regierungschef Sánchez brachte ein Königliches Dekret auf den Weg, mit dem die dafür nötige Reform des Ausländerrechts umgesetzt werden soll. Da es sich um die Änderung eines bestehenden Gesetzes handelt, wird keine Zustimmung des Parlaments benötigt.

Die konservative Volkspartei und die rechtspopulistische Partei Vox kritisierten das Vorhaben als skandalös.

Von der Reform profitieren sollen Asylbewerber, die ihren Antrag vor dem 31. Dezember 2025 gestellt haben. Sie gilt auch für Wirtschaftsmigranten, die bis Ende vorigen Jahres mindestens fünf Monate in Spanien waren. Geplant ist vorerst die Erteilung einjähriger Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.