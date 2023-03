Den 11. Samstag in Folge gehen Menschenmassen in Israel auf die Straße. (AP / Tsafrir Abayov)

Auch in Städten wie Jerusalem oder Beerscheba kam es zu Protesten. Zum Teil gab es gewaltsame Übergriffe von Reform-Befürwortern auf Demonstranten. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Oppositionsführer Lapid teilte mit, er verurteile die "extreme Zunahme der Gewalt". Die Demonstranten sehen durch die Justizreform die Demokratie in Israel in Gefahr. Die Protestbewegung ist eine der größten in der Geschichte des Landes.

