Szene der letztjährigen Parade in der Hauptstadt. (Fabian Sommer / dpa)

Neben 75 Festwagen werden laut den Veranstaltern mehr als hundert Fußgruppen unterwegs sein. Die Kundgebung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Nur gemeinsam stark - für Demokratie und Vielfalt". Der Demonstrationszug beginnt in der Nähe des Alexanderplatzes und endet nach mehr als sieben Kilometern vor der Siegessäule. Die Abschlusskundgebung findet vor dem Brandenburger Tor statt.

Am vergangenen Wochenende hatte bereits der CSD-Umzug in Köln stattgefunden, der größte in Deutschland. Mit den Paraden wird an den 28. Juni 1969 erinnert, als die Polizei die Schwulenbar "Stonewall" in der New Yorker Christopher Street stürmte. In der Folge hatte es tagelange Zusammenstöße zwischen queeren Menschen und der Polizei gegeben. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung.

