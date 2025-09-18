Protest gegen Sparhaushalt

Protestierende am 10. September in Toulouse (AFP / ED JONES)

Die Behörden gehen davon aus, dass sich landesweit bis zu 800.000 Menschen beteiligen. Erwartet werden neben friedlichen Demonstrationen auch Sabotageaktionen und Blockaden. Die Polizei ist mit 80.000 Beamten im Einsatz. Einschränkungen dürfte es unter anderem im Zugverkehr geben.

Auslöser der Proteste sind die von der Regierung geplanten Einsparungen im Haushalt. Bereits vergangene Woche hatte es deshalb landesweite Kundgebungen und Blockaden gegeben. Einige Demonstranten unterbrachen den Verkehr auf Autobahnen und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es gab mehr als 300 Festnahmen.

