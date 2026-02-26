Finanzhilfen

Somalia ist stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. (AP / Farah Abdi Warsameh)

Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, sollen die rund 63 Millionen Euro unter anderem für die Behandlung akuter Unterernährung und das Bereitstellen von Wasser verwendet werden. Damit habe die EU für Somalia seit 2017 humanitäre Hilfe in Höhe von insgesamt über 750 Millionen Euro geleistet. Das Land am Horn von Afrika ist von den Folgen des Klimawandels betroffen, darunter etwa wiederkehrende Dürren und Überschwemmungen. 6,5 Millionen Menschen leiden Hunger, das sind etwa doppelt so viele wie noch vor einem Jahr.

Hinzu kommt die Unsicherheit in großen Teilen des Landes, in denen die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab aktiv ist.

