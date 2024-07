Sturmschäden gibt es auch durch Ausläufer von "Beryl" - hier auf St. Vincent . (AP / dpa / Lucanus Ollivierre)

Mindestens ein Mensch starb nach Regierungsangaben auf der Inselgruppe St. Vincent und die Grenadinen. Den Angaben zufolge wurden zahlreiche Gebäude komplett zerstört. Vielerorts sei der Strom ausgefallen. Das Nationale Hurrikanzentrum der USA stufte "Beryl" zu einem "potenziell katastrophalen" Hurrikan hoch. Die Behörde registrierte Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern. Das Auge des Sturms werde sich schnell in Richtung Südosten und Zentrum der Karibik bewegen, hieß es. Am Mittwoch werde der Wirbelsturm Jamaika und am Donnerstag die Cayman-Inseln passieren.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.