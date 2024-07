Sturm "Beryl" richtete viele Schäden an. (Melissa Phillip/Houston Chronicle via AP/dpa)

Nach seinem Durchzug durch Texas sorgt er nun in den angrenzenden Bundesstaaten Louisiana und Arkansas für Starkregen. Meteorologen gehen davon aus, dass er weiter in Richtung Nordosten zieht und dabei zusätzlich an Stärke verliert.

In Texas hatte "Beryl" Verwüstungen angerichtet und für Stromausfälle in rund 2,3 Millionen Haushalten gesorgt. Nach jüngsten Angaben der Behörden kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Ein weiteres Todesopfer wurde aus Louisiana gemeldet.

Zuvor war der Sturm zeitweise als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf über die Karibik und Teile Mexikos gezogen; auch dort gab es Todesopfer und erhebliche Schäden. "Beryl" ist der stärkste Wirbelsturm, der je zu Beginn einer Hurrikan-Saison registriert wurde.

