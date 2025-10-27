Hurrikan "Melissa" (NOAA via AP)

Regierungschef Holness warnte vor weitreichenden Zerstörungen vor allem im Westen des Landes. Das US-Hurrikanzentrum NHC hatte katastrophale Überschwemmungen in dem Karibikstaat vorhergesagt. Die Bewohner wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Hurrikan Melissa hat mittlerweile die höchste Kategorie 5 erreicht. Im Inneren des Sturms wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometer gemessen. Den Vorhersagen zufolge trifft der Hurrikan in der Nacht auf jamaikanisches Land.

Ausläufer hatten in den vergangenen Tagen bereits in Haiti und der Dominikanischen Republik Zerstörungen angerichtet; es gab mehrere Tote.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.