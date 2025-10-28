Wirbelsturm

Blick auf die Küste der jamaikanischen Hauptstadt Kingston (AFP / RICARDO MAKYN )

Wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte, zieht er mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel Jamaika zu. Er wird in den kommenden Stunden auf Land treffen. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage sei lebensbedrohlich. Prognosen zufolge könnte Melissa der schlimmste Sturm in der Geschichte der Insel sein. An der Südküste Jamaikas werden Flutwellen von bis zu vier Metern erwartet.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.