Wirbelsturm

Satellitenbild von Hurrikan "Melissa" (NOAA via AP)

Die Behörden meldeten Erdrutsche, umgeknickte Bäume und Stromausfälle. Der Flughafen in der Hauptstadt Kingston stellte den Betrieb ein; mehrere Ortschaften wurden evakuiert. Das Hauptgebiet des Sturms wird die Insel im Laufe des Tages überqueren. Jamaikas Regierungschef Holness sagte, man habe alles getan, um sich vorzubereiten. Zugleich rief er die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Prognosen zufolge könnte es der schlimmste Sturm in der Geschichte der Insel sein. Der Hurrikan hat mittlerweile die höchste Kategorie 5 erreicht mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 260 Kilometern pro Stunde.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.