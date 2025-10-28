Regierungschef Holness warnte vor weitreichenden Zerstörungen vor allem im Westen des Landes. Das US-Hurrikanzentrum NHC hatte katastrophale Überschwemmungen in dem Karibikstaat vorhergesagt. Die Bewohner wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Hurrikan Melissa hat mittlerweile die höchste Kategorie 5 erreicht, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde.
Ausläufer hatten in den vergangenen Tagen in Haiti und der Dominikanischen Republik Zerstörungen angerichtet; es gab mehrere Tote.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.