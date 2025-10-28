Jamaika
Hurrikan Melissa mit Windgeschwindigkeiten bis zu 260 Kilometern pro Stunde

Die Karibikinsel Jamaika bereitet sich auf den Hurrikan Melissa vor.

    Satellitenbild von Hurrikan "Melissa"
    Satellitenbild von Hurrikan "Melissa" (NOAA via AP)
    Regierungschef Holness warnte vor weitreichenden Zerstörungen vor allem im Westen des Landes. Das US-Hurrikanzentrum NHC hatte katastrophale Überschwemmungen in dem Karibikstaat vorhergesagt. Die Bewohner wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Hurrikan Melissa hat mittlerweile die höchste Kategorie 5 erreicht, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde.
    Ausläufer hatten in den vergangenen Tagen in Haiti und der Dominikanischen Republik Zerstörungen angerichtet; es gab mehrere Tote.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.