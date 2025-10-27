Hurrikan "Melissa" (NOAA via AP)

Das US-Hurrikanzentrum erklärte, man stufe "Melissa" jetzt in die höchste Kategorie fünf ein. Solche Stürme können Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde mit sich bringen.

Das Hurrikanzentrum wies darauf hin, dass sich Sturm langsamer als bei solchen Wirbelstürmen üblich bewege und seine Zerstörungskraft damit noch größer sein dürfte. Es warnte vor katastrophalen Folgen und rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Den Vorhersagen zufolge trifft der Wirbelsturm in der kommenden Nacht auf jamaikanisches Land. Ausläufer hatten in den vergangenen Tagen bereits in Haiti und der Dominikanischen Republik Zerstörungen angerichtet; es gab mehrere Tote.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.