Wirbelsturm

Hurrikan "Melissa" (NOAA via AP)

Das US-Hurrikanzentrum sprach für die Karibik-Insel eine Hurrikan-Warnung aus. Auf Jamaika sei mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen, hieß es. Regierungschef Holness rief die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Zivilschutz richtete hunderte Notunterkünfte ein.

Tropensturm "Melissa" hatte zuvor bereits in Haiti und der Dominikanischen Republik für Starkregen und Überschwemmungen gesorgt. Mehrere Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.