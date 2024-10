Drei Tage nach dem Zusammenbruch des Stromnetzes in Kuba liegt die Insel weiter im Dunkeln. (picture alliance / dpa / Nick Kaiser)

Der Wirbelsturm erreichte den Karibikstaat nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC am Abend als Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 an der östlichen Nordküste. Es gab zunächst keine Informationen über mögliche Schäden. Auf Kuba war am Freitagvormittag das veraltete und abgenutzte Stromnetz zusammengebrochen, was zu einem inselweiten Stromausfall führte. Große Teile des Landes mit rund zehn Millionen Einwohnern müssen seitdem ohne Elektrizität auskommen. In Teilen der Hauptstadt Havanna war die Stromversorgung am Samstagnachmittag wiederhergestellt worden, etwa sechs Stunden später aber erneut abgerissen.

Das von der Kommunistischen Partei autoritär regierte Land erlebt seit mehreren Jahren eine seiner schwersten Wirtschaftskrisen seit der Revolution von 1959. Unter anderem sind Lebensmittel, Medikamente und Kraftstoff knapp.

