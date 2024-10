Highway-Schilder kündigen die bevorstehende Ankunft des Hurrikans Milton an. (Mike Carlson / FR155492 AP / dpa )

Sollte der Wirbelsturm seinen derzeitigen Kurs beibehalten, drohe der "schlimmste Sturm" in der Region um die Stadt Tampa an der Westküste Floridas seit mehr als 100 Jahren, erklärte das NHC. Den Vorhersagen zufolge wird "Milton" zunächst über die mexikanische Halbinsel Yucatán hinwegfegen und dann voraussichtlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Florida auf Land treffen. Dort ordneten die Behörden Evakuierungen an. Florida und weitere Bundesstaaten im Südosten der USA waren erst Ende September von Sturm "Helene" getroffen worden. Mindestens 225 Menschen kamen ums Leben.

Auch US-Präsident Biden, der wegen "Milton" seinen Deutschland-Besuch verschoben hat, warnte eindringlich vor den Gefahren. Florida drohe ein Jahrhundert-Sturm, sagte er. Biden rief die Menschen auf, sich sofort in Sicherheit zu bringen. Das sei eine Sache von Leben und Tod.

Astronauten-Rückkehr von ISS verschoben

Wegen Hurrikan "Milton" müssen vier Raumfahrer länger als geplant im All bleiben. Die "Crew 8" - bestehend aus den Nasa-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps sowie dem Kosmonauten Alexander Grebenkin - hatte eigentlich schon am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abdocken sollen. Weil ihre "Crew Dragon"-Kapsel aber vor der Küste Floridas im Meer landen soll, sei die Rückkehr nun erst einmal auf Sonntag verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Zuvor hatte die Nasa bereits den eigentlich für Donnerstag geplanten Start der Raumsonde "Europa Clipper" zum Jupitermond Europa vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen des herannahenden Hurrikans vorerst abgesagt.

