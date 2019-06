Der deutsche Rapper "Hustensaft Jüngling" soll seine Merchandizerin sexistisch beleidigt und begrapscht haben - was er inzwischen zugibt, er hat sich öffentlich entschuldigt und will in Zukunft zudem seine Texte nicht mehr von Drogen, Sex und Waffen dominieren lassen. Der Hip Hopper, Autor und Lehrer Hannes Loh arbeitet auch im Unterricht mit Schülern und Schülerinnen zum Thema "Gangsta-Rap und Ethik", diskutiert mit ihnen über die Fragen zu "Kunstfigur", "Werk" und das Bedienen von Klischees, das leider oft auch reales Verhalten prägt.

Mittelschichtskinder und Gangsta-Rap

"Die Kinder, die die Gangsta-Rapper groß gemacht haben, das sind eben nicht die Kids aus Chorweiler oder aus der Nordweststadt, aus prekären Verhältnissen - wenn nur die das hören würden, dann würden wir nicht beim Deutschlandfunk darüber sprechen", meinte Hannes Loh. Es gehe um die Kinder der bürgerlichen Mittelschicht, die zum Gymnasium gehen - und das sei damit auch "eine Klassenfrage", die man ansprechen müsse. In den USA sei in den 1980er- und 1990er-Jahren diese Gattung ebenfalls stark durch die weiße Mittelschicht unterstützt worden.

Der Autor und Musiker Hannes Loh (Hannes Loh)

Kunst-Argument und Rap-Journalismus

Viele Hip Hop-Fans sehen Rapsongs als Werke, die unabhängig vom Künstler zu betrachten seien - ein Argument, dem sich Hannes Loh nicht anschließen mag: Selbst wenn man sich immer wieder auf das Kunst-Agrement zurückziehe, "werden rassistische, sexistische oder homphobe Ressentiments nicht stärker, auch wenn man sie nur im Spaß benutzt?" Und der Rap-Journalismus, der sich in dieser Thematik kritischer aufstellen sollte, sei häufig nur eine Art "Fanboy-Journalismus, der sich häufig nicht traut, die unangenehmen Fragen zu stellen", so Loh.

Arbeit mit Schülern und Schülerinnen

In seiner Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zum Thema erlebe er häufig eine "differenzierte Sichtweise auf das Thema", viele würden sich auch auf das Argument der Kunstfigur bei zum Beispiel sexistischen oder gewalttätigen Texten berufen - auch Al Pacino sei ja kein Mörder, "nur weil er einen spielt". Ihm als Pädagogen sei es wichtig, die Jugendlichen nicht zu bekehren, aber dennoch "klar und deutlich seinen eigenen Standpunkt zu formulieren", sagte Hannes Loh im Corsogespräch.

