Der Angriff auf das Schiff "Wafa" sei vor der Küste der saudiarabischen Stadt Janbu am Roten Meer erfolgt. Der Öltanker "Daisy" sei im Golf von Aden attackiert worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.
Die Huthi hatten am 22. Juli eine Seeblockade angekündigt und reklamieren Angriffe auf nun insgesamt neun Handelsschiffe für sich.
Wegen der Angriffe wird befürchtet, dass die wichtige Meerenge Bab al-Mandab faktisch geschlossen werden könnte. Sie liegt auf dem kürzesten Seeweg zwischen Asien und Europa.
Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.