Die jemenitische Hauptstadt Sanaa steht unter der Kontrolle der Huthi-Miliz. Nun haben sie ein UNO-Menschenrechtsbüro wieder freigegeben. (Archivbild) (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, das Büro in der Hauptstadt Sanaa scheine in intaktem Zustand zu sein. Kämpfer der pro-iranischen Miliz waren Anfang des Monats in das Gebäude eingedrungen und hielten es besetzt.

Bereits im Juni hatte die Miliz mehr als 60 Mitarbeiter der Vereinten Nationen sowie von Hilfsorganisationen verschleppt. Der UNO-Sprecher forderte erneut ihre sofortige Freilassung. Man sei zutiefst besorgt über das Wohlbefinden der Menschen.

Die Huthi kontrollieren die jemenitische Hauptstadt und größere Teile des Nordens.

