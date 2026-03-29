Iran-Krieg

Huthi-Unterstützer in Sanaa am Freitag. Auf dem Foto ist ihr Anführer Abdul-Malik al-Huthi zu sehen. (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

Man habe zwei Raketenangriffe auf Israel gestartet und werde in den kommenden Tagen damit fortfahren, teilte die Miliz mit. Die israelische Armee bestätigte, eine Rakete aus dem Jemen abgefangen zu haben. Man sei auf einen Eintritt der Huthi vorbereitet gewesen, hieß es.

Israel setzte seine Angriffe auf Ziele im Iran fort. Unter anderem habe man mehrere iranische Rüstungsfabriken bombardiert und wesentliche Teile der Waffenproduktion zerstört. Im Süden des Libanon gingen die Streitkräfte weiter gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge wurden dort bei Angriffen auf medizinische Einrichtungen neun Rettungskräfte getötet.

Der Iran nahm seinerseits Israel und die Golfstaaten ins Visier. Aus Kuwait und Oman wurden Angriffe auf Hafenanlagen gemeldet. In Dubai zerstörte das iranische Militär nach eigenen Angaben ein Depot mit ukrainischen Systemen zur Drohnenabwehr, das der Unterstützung des US-Militärs gedient habe. Kiew wies das zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.