Rotes Meer

Die Huthi im Jemen machen das Rote Meer zum Sicherheitsproblem. (AFP / Mohammed Huwais)

Ein Sprecher der Miliz erklärte, es handle sich um ein saudisches Schiff, das man vor der Hafenstadt Yanbu mit Raketen beschossen habe. Es sei das achte Schiff, das man seit dem Ausrufen der Blockade angegriffen habe.

Die Huthi hatten vor rund zwei Wochen ein Durchfahrt-Verbot für saudische Schiffe im Roten Meer angekündigt. Die schiitische Miliz ist mit dem Iran verbündet. Medienberichten zufolge soll das iranische Regime die Huthi zu der Blockade aufgerufen haben, um den Druck auf die USA und ihre Verbündeten zu erhöhen. Saudi-Arabien kündigte zuletzt eine Allianz von 14 Ländern zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer an. Wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormus exportiert Saudi-Arabien einen Teil seines Öls über eine Pipeline, die ans Rote Meer führt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.