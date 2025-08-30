Nach israelischen Luftangriffen

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Bei den jüngsten israelischen Luftangriffen auf die Stadt Sanaa am Donnerstag seien Regierungschef al-Rahawi sowie mehrere Minister getötet worden, teilte die Miliz mit. Das israelische Militär hatte kurz nach seinem Angriff erklärt, es sei ein "militärisches Ziel des Huthi-Terrorregimes" getroffen worden.

Al-Rahwai war vor einem Jahr zum Regierungschef in den von der Miliz kontrollierten Regionen des Jemen ernannt worden. Die Huthi-Regierung steht der iranischen Führung nahe und erhält von dort auch Waffensysteme.

