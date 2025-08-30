Nach israelischen Luftangriffen
Huthi-Miliz im Jemen bestätigt Tod von Regierungsspitze

Die Huthi-Miliz im Jemen hat den Tod mehrerer Spitzenvertreter ihrer Rebellenregierung bestätigt.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Bei den jüngsten israelischen Luftangriffen auf die Stadt Sanaa am Donnerstag seien Regierungschef al-Rahawi sowie mehrere Minister getötet worden, teilte die Miliz mit. Das israelische Militär hatte kurz nach seinem Angriff erklärt, es sei ein "militärisches Ziel des Huthi-Terrorregimes" getroffen worden.
    Al-Rahwai war vor einem Jahr zum Regierungschef in den von der Miliz kontrollierten Regionen des Jemen ernannt worden. Die Huthi-Regierung steht der iranischen Führung nahe und erhält von dort auch Waffensysteme.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.