Nach Angaben der beiden UNO-Organisationen waren zuvor in der Hauptstadt Sanaa Sicherheitskräfte in Büros eingedrungen. Auch aus anderen Regionen des Landes gebe es Hinweise auf Festnahmen von humanitären Helfern. Die UNO verurteilte das Vorgehen der Huthi-Miliz als "inakzeptabel".
Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge sollen insgesamt sieben Mitarbeiter des Welternährungsprogramms festgenommen worden sein. Außerdem seien drei Beschäftigte des Kinderhilfswerks UNICEF verschleppt worden.
Die islamistische Huthi-Miliz kontrolliert mit ihrer international nicht anerkannten Regierung inzwischen fast den gesamten Jemen. Sie wird maßgeblich von der Führung im Iran unterstützt.
Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.