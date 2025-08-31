Das teilte die UNO mit. Zuvor seien in der Hauptstadt Sanaa Sicherheitskräfte in Büros eingedrungen. Der Jemen-Beauftragte der Vereinten Nationen, Grundberg, verurteilte das Vorgehen der Huthi-Miliz als "inakzeptabel".
Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge soll es sich um Mitarbeiter des Welternährungsprogramms und des Kinderhilfswerks UNICEF handeln.
Die islamistische Huthi-Miliz kontrolliert mit ihrer international nicht anerkannten Regierung inzwischen fast den gesamten Jemen. Sie wird maßgeblich von der Führung im Iran unterstützt.
