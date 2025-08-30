Nach israelischem Angriff

Israel stünden dunkle Tage bevor, hieß es aus Sanaa. Die israelische Armee hatte am Donnerstag als Reaktion auf erneute Huthi-Angriffe auf Israel nach eigenen Angaben ein militärisches Ziel im Jemen bombardiert. Heute bestätigten die Huthi, dass Regierungschef al-Rahawi dabei getötet wurde. Er hatte sein Amt vor einem Jahr angetreten. Zum Interimsnachfolger wurde sein Stellvertreter Miftah ernannt.
Die Huthi stehen der iranischen Führung nahe und erhalten von dort auch Waffensysteme.
