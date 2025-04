Ein Mitglied der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen (Archivbild) (Osamah Yahya / dpa / Osamah Yahya)

Das Ziel in Israel sei mit einer Drohne, die zwei US-Zerstörer mit mehreren Raketen und Drohnen attackiert worden, sagte ein Sprecher der Miliz in einer Videobotschaft. Zuvor hatte die israelische Armee erklärt, eine Drohne an der Grenze zum eigenen Luftraum abgefangen zu haben.

Die vom Iran finanzierte Huthi-Miliz hat seit Beginn des Gazakriegs immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden sowie Ziele in Israel angegriffen. Seit Mitte März läuft im Jemen eine Militäraktion der USA, um die Angriffe zu beenden.

