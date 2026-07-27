"Sensible Knotenpunkte" für den Transport von Öl aus dem Osten Saudi-Arabiens nach Janbu im Westen am Roten Meer seien "mit mehreren Drohnen" attackiert worden, erklärte Huthi-Sprecher (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dabei seien sensible Knotenpunkte attackiert worden, sagte ein Sprecher. Es habe sich um eine Reaktion auf das Eindringen von saudiarabischen Drohnen in den jemenitischen Luftraum gehandelt, hieß es weiter.

Das saudiarabische Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu der Erklärung, verwies aber darauf, dass mehrere Drohnen aus dem Irak abgefangen worden seien. Diese hätten sich gegen Ziele in der Hauptstadt Riad und gegen Ölanlagen gerichtet.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.