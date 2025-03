US-Kampfflugzeuge fliegen Luftangriffe auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen (AFP / -)

Ersten Berichten der Miliz zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Auch ein Viertel in der Hauptstadt Sanaa sei beschossen worden, hieß es. Weitere Luftangriffe habe es in der Nähe der Hafenstadt Hodeida am Roten Meer und in der Ortschaft Saada gegeben. Das US-Militär äußerte sich bislang nicht zum Geschehen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.