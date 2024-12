Dieses Bild aus einem Video soll den zerstörten Tower auf dem International Airport in Sanaa nach dem israelischen Luftangriff vom 26.12.2004 zeigen (AFP / -)

Der Vorfall ereignete sich kurz nach einem Gegenschlag der israelischen Luftwaffe auf Ziele der Huthi-Miliz im Jemen. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 40 verletzt. Eines der Ziele war der Flughafen in Jemens Hauptstadt Sanaa, auf dem auch eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation WHO unter Beschuss geriet. WHO-Chef Tedros berichtete auf der Plattform X, das Bombardement habe begonnen, als er mit seinem Team an Bord eines Flugzeugs gehen wollte. Eines der Besatzungsmitglieder des Flugzeugs sei verletzt worden.

UNO-Generalsekretär Guterres hatte Israel und die Huthi-Miliz nach diesem Vorfall zur Deeskalation aufgerufen. Lebensrettende Hilfe für Millionen von Menschen würde durch die gegenseitigen Angriffe ernsthaft gefährdet, sagte Guterres.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.