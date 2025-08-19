IGeL-Monitor

Wie der Medizinische Dienst Bund bei der Präsentation seines neuen IGeL-Monitors mitteilte, verursachen etwa Spritzen mit Hyaluronsäure gegen Knie- oder Hüftschmerzen wegen Arthrose regelmäßig Schäden. Seit über 50 Jahren seien diese Injektionen anhand von Studien mit zehntausenden Patientinnen und Patienten bewertet worden. Mögliche Schäden - wie etwa Schmerzen oder Schwellungen - überwiegen demnach den Nutzen deutlich.
IGeL steht für individuelle Gesundheitsleistungen in ärztlichen Praxen. Jedes Jahr geben gesetzlich Versicherte laut dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen mindestens 2,4 Milliarden Euro dafür aus – von Augenheilkunde bis zur Urologie.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.