Die Arbeitslosenzahlen werden nach Einschätzung des IAB sinken. (picture alliance/ dpa/ Jan Woitas)

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer signalisiere, dass in den kommenden Monaten die Arbeitslosigkeit zurückgehe und die Beschäftigung weiter wachse, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch der Stellenabbau in einzelnen Betrieben ändere an dieser Aussicht nichts. Der Arbeitsmarkt zeige sich weiterhin robust, die wirtschaftlichen Aussichten hätten sich für den weiteren Jahresverlauf aufgehellt, meinte Fitzenberger. Trotz der derzeitigen konjunkturellen Schwächephase gebe es insgesamt betrachtet keine breite Entlassungswelle.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.