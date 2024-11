Ein vom Iran zur Verfügung gestelltes Foto: Der Sprecher der nationalen Atomenergie-Organisation, Kamalvandi, der stellvertretende Außenminister Kazem Gharib Abadi (links), der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi (2. von links). (AFP / -)

Einzelheiten wurden nicht bekannt. Begleitet wurde Grossi vom Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Kamalwandi, wie staatliche Medien berichten.

Am Donnerstag hatte Grossi in Teheran mit Präsident Peseschkian über das Atomprogramm des Landes gesprochen. Grossi mahnte konkrete Fortschritte bei den Verhandlungen darüber an. Zudem kritisierte er, dass Teheran keine erfahrenen Inspektoren ins Land lasse und auch nicht bereit sei, über Fragen zu geheimen Nuklearaktivitäten zu sprechen. Der Iran ist nach Einschätzung der USA auf dem Weg, Uran auf die für Atomwaffen notwendigen 90 Prozent anzureichern.

