Eskalation im Nahen Osten

Die iranische Urananreicherungsanlage Fordo, wenige Tage vor dem US-amerikanischen Angriff (picture alliance / AP / Uncredited)

Grossi sagte in Wien, die Zentrifugen reagierten extrem empfindlich auf Erschütterungen. Er forderte zudem, die Inspektoren der IAEA müssten Zugang zu den bombardierten Atomanlagen erhalten. Grossi fügte hinzu, er habe den Iran darauf hingewiesen, dass jeder Transfer von Kernmaterial aus einer gesicherten Anlage an einen anderen Ort gemeldet werden müsse. Medien berichteten, dass offenbar der größte Teil des hochangereicherten Urans noch vor dem US-Angriff aus Fordo an einen ungenannten Ort gebracht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.