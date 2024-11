IAEA-Chef Grossi (kyodo/dpa)

Dazu werde er in den nächsten Tagen nach Teheran reisen, kündigte Grossi an. Er hat den Iran zuletzt im Mai besucht. Damals rief er Teheran zu konkreten Maßnahmen auf, um die Zusammenarbeit in Bezug auf die Überwachung des iranischen Atomprogramms zu verbessern.

Der neue Besuch steht im Zeichen der Wiederwahl des früheren US-Präsidenten Trump. Dieser hatte in seiner ersten Amtszeit das Atomabkommen mit dem Iran beendet. Das Abkommen zielte darauf ab, das iranische Atomprogramm im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen einzuschränken.

